وزير الدفاع التركي: نخطط لشراء 40 مقاتلة يوروفايتر تايفون

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الخميس، تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة عسكرية من طراز "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.

إعلان غولر جاء في معرض إجابته عن استفسارات النواب خلال مناقشات ميزانية وزارة الدفاع التركية لعام 2024 في البرلمان التركي.،بحسب وكالة الآناضول التركية للأنباء.



وقال غولر: "نعمل من أجل يوروفايتر. نريد شراء يوروفايتر، إنها طائرة فعالة للغاية، وهذه الطائرات متعلقة ببريطانيا وألمانيا وإسبانيا".

وأضاف أن بريطانيا وإسبانيا أبدتا موافقتهما لبيع تركيا هذه الطائرات "فيما تسعى هاتان الدولتان لإقناع ألمانيا".



وتابع: "بريطانيا وإسبانيا تقولان إنهما ستحلان هذا الأمر، وإذا ما تم ذلك فإننا نخطط لشراء 40 طائرة يوروفايتر". –

وبحسب مصادر تركية مطلعة ، فإن من المحتمل أن يطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين غدا الجمعة، رفع الحظر عن بيع طائرات يوروفايتر التي يحتاج إليها لتحديث القوات الجوية التركية المتقادمة.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس عن مسؤولين ألمان القول إنه من غير المتوقع أن يوافق المستشار على الطلب، مشيرين إلى التوترات الدبلوماسية بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وتركيا بسبب شراء تركيا أنظمة دفاع جوي من روسيا وبسبب حملتها العسكرية على قوات كردية في سوريا ،وبسبب تأخرها في التصديق على انضمام السويد للحلف الأطلسي.



وأضاف المسؤولون أن قائمة المخاوف أُضِيْف إليها إعلان أردوغان أن إسرائيل "دولة إرهابية" وأن حركة حماس هم حكام منتخبون ومدافعون عن قطاع غزة. يذكر أن تركيا لا تصنف حماس على أنها منظمة إرهابية وذلك على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي