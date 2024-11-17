تيباس: أتمنى انتقال صلاح ومرموش للدوري الإسباني

أعرب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز عن تمنيه بانتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الليجا.

وقال خافيير تيباس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس تو: "بالتأكيد إذا انضم صلاح أو مرموش إلى الدوري الإسباني، سيكون له تأثيرا كبيرا على الليجا".

وأضاف: "أتمنى بشدة أن ينضم صلاح ومرموش أو أحدهما لفريق من الفرق الكبرى بالدوري الإسباني، لا شك أنهما لاعبان رائعان، هما ثنائي عالمي".

وتابع: "مصر لديها الكثير من الشغف بكرة القدم وانضمام الثنائي سيزيد من متابعة المشجع المصري للدوري الإسباني.. نعرف جيدًا أن الليجا لديها مشجعين كثيرين في مصر".

وأكمل: "سيكون من الرائع إذا تمكن أحدهما من الانضمام إلى الليجا".وأكد: "مصر لديها لاعبين ذو جودة ومستوى عال تمكنهم من اللعب في الدوري الإسباني، وبالتالي أتمنى أن يتواجد لاعبين مصريين داخل الدوري الإسباني".

وواصل: "مواجهة الأهلي وريال مدريد الماضية في كأس العالم للأندية، يؤكد أن كرة القدم المصرية تطورت كثيرا من حيث القدرة التنافسية".

وأتم خافيير تيباس تصريحاته قائلًا: "نحن نحاول بقدر الإمكان أن نجلب الأندية الإسبانية الكبيرة إلى مصر لخوض مباريات ودية، لأننا نعرف أن إقامة مباراة ودية مع ريال مدريد أو برشلونة يكون لها حشد جماهيري كبير في مصر".