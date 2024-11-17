اغتيال مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله بغارة إسرائيلية

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أكد مصدر أمني لبناني للجزيرة اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية ببيروت على منطقة رأس النبع في بيروت.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى تابع لحزب البعث في منطقة وسط العاصمة بيروت، مما أدى لنزوح كبير في صفوف السكان، خاصة وأن المنطقة تعتبر آمة نسبيا.

وعقب الغارة قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله كان هدف عملية الاغتيال ببيروت".

بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "شخص استشهد وأصيب 3 في غارة العدو الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت"، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وفي 10 أكتوبر الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارتين على وسط بيروت، استهدفتا حييّ "رأس النبع" و"البسطة".