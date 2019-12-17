اعتراض 60 مهاجرا لدى محاولتهم عبور «المانش»

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أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتراض أكثر من ستين مهاجرا في بحر "المانش" وتم إحضارهم إلى مدينة "دوفر" جنوب شرق إنجلترا.

وأضافت أن هناك عددا من الحوادث لاعتراض قوارب صغيرة يشتبه في أنها تحمل على متنها مهاجرين ، وأن زوارق دورية بريطانية وفرنسية قد تعاملت معها.

جدير بالذكر أن هناك زيادة في عبور القوارب الصغيرة "للمانش" على الرغم من الطقس الشتوي البارد.

وكانت قوات حرس الحدود البريطانية قد اعترضت خلال نوفمبر الماضي - في يوم واحد - أربعة قوارب تحمل على متنها 39 مهاجرا إيرانيا لدى محاولتهم العبور لدخول بريطانيا.

ويحذر المسؤولون البريطانيون من أن المهاجرين يخاطرون بحياتهم ويعرضون حياة أطفالهم للخطر عن طريق قيامهم بمحاولات العبور الخطرة.