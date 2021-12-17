«قصور الثقافة» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية لتشكيل وتنمية الوعي الثقافي والفني لجميع الأطفال ولذوي الهمم .

وأقيمت فعاليات ثقافية بمدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة بتنظيم ندوة تثقيفية للأطفال ألقاها الأديب القاص عاطف العزازي تناول فيها أهمية اللغة العربية، ولماذا نحتفل بها عالمياً، مشيراً إلى ما تحمله اللغة العربية من جماليات تتمثل في الكناية، الوصف، والنحو والصرف ، وبلاغة التعبير .

كما أقيمت عدة ورش فنية للأطفال، حيث قامت الفنانة هبة مصطفى بتعليم الفتيات غرز التطريز المختلفة عملياً ونفذت الفتيات بالتطبيق العملي، وأقام الفنان إبراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية تناول فيها التهنئة بقرب حلول العام الميلادي الجديد، وأوضح من خلال العمل الفني تلاقي قطبي الأمة برسم اتحاد الهلال مع الصليب، ورسم السنة الهجرية تصافح السنة الميلادية، كما شمل العمل الفني رسم أهرامات الجيزة وبرج القاهرة ليظهر جمال مصر الحبيبة .

وفي نفس الإطار ولدمج ذوي الهمم مجتمعيا، أقام الفنانون محمد الشاهد، إبراهيم حسين، عبد المعز محمد اسماعيل، وائل السيد متولي؛ ورشة لتعليم لغة الإشارة لمجموعة من الكلمات التي يتعامل بها ذوي الهمم بشكل يومي.

وأقيمت مسابقة ثقافية للأطفال بتقسيمهم لمجموعتين؛ لتنمية حب الاطلاع المستمر، وروح التعاون كفريق ولتنشيط معلوماتهم العامة.