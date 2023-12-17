إسرائيل تزعم: أي دعوة لوقف إطلاق النار مع حماس ستكون جائزة للإرهاب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي دعوة لوقف إطلاق النار مع حركة حماس ستكون "جائزة للإرهاب"، وذلك بعد أن حثت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا على بذل جهود لوقف الحرب مع تصاعد حصيلة القتلى المدنيين.



ويتصاعد الضغط الدولي بشكل مستمر ضد إسرائيل في الشهر الثالث من الحرب، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لحث حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير التكتيكات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



وجاء تشديد الموقف، في شكل رسالة مشتركة من جانب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في صحيفة صنداي تايمز تحث على "وقف مستدام لإطلاق النار"، وأعقبته يوم الأحد دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى هدنة "فورية ودائمة".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "أي دعوة لوقف إطلاق النار مع حماس هي جائزة للإرهاب ولن نوافق عليها. القضاء على حماس هو مصلحة أمنية إسرائيلية ولكنه سيجلب أيضا مستقبلا أفضل وأكثر أمنا للمنطقة بأسرها".



كما دعا كوهين الحلفاء إلى "تقديم دعمهم" للقضاء على حماس وإعادة نحو 130 رهينة ما زالوا في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.