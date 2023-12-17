محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، حيث تم الانتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستوى الثاني والثالث بنسبة تنفيذ 85%، ويضم 56 محلا، وكافتيريا، وبازارا، ومطعما سياحيا على أعلى مستوى، مدعومة بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

وخلال جولته التفقدية التي رافقه فيها المهندس سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع، ونواب رئيس المدينة، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود، ولاسيما أنه لا توجد رفاهية في الوقت لإنهاء هذا المشروع الحيوي والهادف.

وكلف المحافظ، بإنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى توفير متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقاً للكود المصري، وكذا استكمال الأعمال بالممشى الزجاجي، الذي يقع في المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطني المحافظة؛ للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتجميل وتشجير ميدان عباس العقاد، وأمام مكتبة مصر العامة، وبداية شارع الفنادق بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، والتي شملت تنفيذ أعمال الرصف، والتخطيط بالألوان وغيرها.

كما وجه المحافظ بالبدء في وضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الحديقة المواجهة للوحدة المحلية لمجلس المدينة؛ لتكون على غرار حديقة بلازا درة النيل، ويتم تنفيذ اللمسات الجمالية بها بشكل حضاري ومبهر.