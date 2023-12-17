أسامة ربيع: تصريحات الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط ربما تطمئن الشركات

طمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشعب المصري على مدى انتظام حركة الملاحة في القناة، ف ظل التوترات التي يشهدها البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد: «الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر.. واطمئن المواطنين على انتظام حركة الملاحة في القناة.. ونراقب حركة الملاحة في البحر الأحمر»، مؤكدا أن الهيئة ستجري دراسة حول الآثار لو استمرت من قبل جماعة الحوثي.

وحول تصريحات الحوثين التي تحدث فيها أن البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، مساء اليوم، قال إن هذه التصريحات ربما تطمئن الخطوط الملاحية حول العالم، مشددا على أنه لا تأثير حتى الآن سواء على صعيد السفن العابرة بالقناة منذ 19 نوفمبر، مع بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب وحتى 17 ديسمبر، والبالغ عددها 2128 سفينة.

وأكد أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع للعبور، مقارنة بطريق الرجاء الصالح والذي يستغرق المرور فيها مدة أطول، وبالتالي يزيد من تكلفة النقل على مستوى الوقود، وتأخر سلاسل الإمداد.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في بيان على الصفحة الرسمية للهيئة بـ «فيسبوك»، بانتظام حركة الملاحة بالقناة، والمتابعة عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وذكر أن هناك 55 سفينة حولت مسار عبورها لطريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.