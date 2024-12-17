سمير فرج: سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ تعني استيلاءها على دمشق بالنيران

قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إن جبل الشيخ الذي استولت عليه إسرائيل في سوريا هو أكبر نصر تحققه في آخر 50 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنه وقت حرب أكتوبر، وبينما كان في غرفة العمليات، كانت القيادة العسكرية المصرية حريصة على عدم سقوط جبل الشيخ في قبض إسرائيل.

وأوضح أن جبل الشيخ له أهمية كبيرة للغاية، فهو من أعلى القمم الموجودة على الحدود السورية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذه المنطقة يعني أن بمقدوره أن يرى العاصمة السورية دمشق.

ولفت إلى أن المسافة بين جبل الشيخ ودمشق 45 كيلو مترًا، موضحًا أن مدفع 155 صاروخي يمكنه أن يطال دمشق، ما يعني أن إسرائيل استولت على دمشق بالنيران من موقعها في جبل الشيخ.

ونوه بأن الأرض السورية منخفضة، ما يعني أن من يكون في مستوى مرتفع يكون مُسيطرًا بالنيران والقوات، وبالتالي يكون مستحيلًا على أي قوات سورية استعادة هذه المنطقة