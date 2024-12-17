السفارة الفلسطينية في المجر: طن أدوية ومعدات طبية من المجر إلى لبنان

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى المجر أنها ستنقل قريبا ما يزيد على طن من الأدوية والمساعدات الطبية لمخيمات لبنان، من صيدا وحتى صور.

وقالت السفارة، إن اتحاد أطباء وصيادلة فلسطين فرع المجر، أطلق بالتعاون مع الجالية الفلسطينية ومع اتحاد أطباء وصيادلة فلسطين فرع ألمانيا، حملة لجمع مواد وأجهزة ومعدات طبية لإرسالها إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث سيبدأ إرسالها قريباً.

وقال رئيس اتحاد أطباء وصيادلة فلسطين فرع المجر إبراهيم النادر إن الجهود تكللت بجمع مواد طبية، من أجل إرسالها للمشافي والعيادات الطبية، وبهدف تيسير الحال على أبناء شبعنا من المحتاجين للرعاية الطبية.

وأضاف أن هذه الدفعة ستتجه إلى مخيمات الشتات في لبنان، من صيدا وحتى صور، منوهاً إلى جهود مشابهة لإرسال مواد طبية إلى قطاع غزة.

من جانبه، قال أمين سر الجالية الفلسطينية في المجر أيمن دغلاس إن جهود الجالية مستمرة ليس فقط في تجميع وإرسال الأدوية والمعدات الطبية، وإنما أيضاً بجمع احتياجات أخرى كالملابس والبطانيات، ما يمكن أن يساهم في تقليل حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف دغلاس بأن الجالية الفلسطينية في المجر واتحاد الأطباء استطاعا سابقاً تأمين طرود غذائية لقطاع غزة، مشدداً على أن هذه المبادرات تعمل على تعزيز شعور التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتشجع الآخرين على العمل من أجل الانخراط في العمل التطوعي.