 هل يتعاقد الفتح مع زيزو بعد نهاية عقده في الزمالك؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هل يتعاقد الفتح مع زيزو بعد نهاية عقده في الزمالك؟

الشروق
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 3:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 3:37 ص

كشف محمد ضيف، رئيس المركز الإعلامي لنادي الفتح السعودي، حقيقة التفاوض مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعد التعاقد مع جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأبيض السابق.

وقال محمد ضيف عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحالة التي يعيشها النادي تتطلب تولي مدرب مثل جوميز يعلم الدوري السعودي بشكل جيدا".

وأضاف "العقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وفي حالة تحقيق الهدف وهو البقاء في الدوري سيتم تمديد التعاقد".

وأكمل: "نفضل الاستقرار مع مدرب الفريق، لكن في الفترة الماضية لم تتم الأمور كما نخطط لها ولذلك سنحقق الاستقرار".

وأتم: "لا نتفاوض مع أي لاعب من الزمالك حتى الآن".


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