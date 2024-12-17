ليفاندوفسكي يصدم يامال في تصويت ذا بيست

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منح روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، الأفضلية لـ رودري نجم مانشستر سيتي، على حساب زميله في فريق «البرسا» لامين يامال، وذلك في التصويت لأفضل لاعب في العالم 2024.

وحصد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة «ذا بيست» كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وجاءات اختيارات المهاجم البولندي، على النحو التالي:

- رودري (منتخب إسبانيا ولاعب فريق مانشستر سيتي).

- لامين يامال (منتخب إسبانيا ولاعب برشلونة).

- داني كارفاخال (منتخب إسبانيا ولاعب ريال مدريد).

فيما الترتيب النهائي لأفضل لاعب في العالم كما يلي:

- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 48 نقطة.

- رودري (مانشستر سيتي): 43 نقطة.

- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 37 نقطة.

- داني كارفاخال (ريال مدريد): 31 نقطة.

- لامين يامال (برشلونة): 30 نقطة.

- ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 25 نقطة.

- توني كروس (معتزل- ريال مدريد سابقا): 18 نقطة.

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 18 نقطة.

- كيليان مبابي (ريال مدريد): 14 نقطة.

- فلوريان فريتز (باير ليفركوزن): 8 نقاط.

- فيدي فالفيردي (ريال مدريد): 4 نقاط.