 حكومة المملكة المتحدة تواجه ضغوطا لتصنيف الصين كـ«مهددة للأمن القومي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة المملكة المتحدة تواجه ضغوطا لتصنيف الصين كـ«مهددة للأمن القومي»

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:01 ص

تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطا متجددة لتصنيف الصين كمهددة للأمن القومي، وذلك بعد تحديد اسم جاسوس صيني مزعوم، تربطه صلات وثيقة بالأمير أندرو، دوق يورك.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، بأن يانج تينجبو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، هو أحدث شخص يتم تحديد اسمه بوصفه عميلا صينيا مزعوما، بعد ما تردد خلال الأعوام الأخيرة بشأن اختراق بكين لويستمنستر.

وقد دفعت هذه الاكتشافات أعضاء البرلمان إلى حث الحكومة على تنفيذ "مخطط تسجيل النفوذ الأجنبي"، ووضع الصين ضمن فئة "المطوّر" الذي من شأنه أن يجلب تدقيقا أكبر.

ومن جانبه، أصر وزير الأمن، دان جارفيس، على أن الحكومة ستستخدم "كل أداة تحت تصرفنا" لحماية المملكة المتحدة، ولكنه قال إن "مخطط تسجيل النفوذ الأجنبي" لم يكن جاهزا للتنفيذ عندما تولى حزب العمال السلطة، وذلك رغم ما تزعمه المعارضة بخلاف ذلك.

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