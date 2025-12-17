مدير مكتبة الإسكندرية: العقل صانع الحضارة ومركز الكون

نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ندوة فكرية بعنوان «مئوية المفكر مراد وهبة.. الصوت الحاضر»، احتفاءً بمسيرة أحد أبرز رموز التنوير في العالم العربي، وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والفلاسفة.

وأكد أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في الكلمة الافتتاحية، أن العقل هو صانع الحضارة ومركز الكون، مشددًا على أن التنوير يمثل الأساس الحقيقي لنهضة المجتمعات.

وأشار إلى مقولة ديكارت «أنا أفكر إذن أنا موجود» التي شكّلت نقطة انطلاق لقوة التنوير في التاريخ الإنساني، داعيًا إلى غرس التفكير العلمي والعقلاني في الأجيال القادمة لبناء مستقبل أفضل.

من جانبه، تناول حسن البيلاوي، فكر مراد وهبة وإسهاماته التي اتسمت بالجرأة والتحليل العقلاني، مؤكدًا أن بناء مجتمع جديد يبدأ من الاهتمام بعقول الأطفال، في إطار شعار المجلس العربي للطفولة والتنمية «عقل جديد… في مجتمع جديد»، مشيرًا إلى أن شجاعة إعمال العقل هي معركة الوجود والتقدم.

وقال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، إن مراد وهبة ناضل طوال حياته من أجل نصرة العقل، وسعى لبناء مدينة فاضلة تحتكم إلى العقل لا إلى الشهوة، مؤكدًا أن الفلسفة لديه كانت رسالة إنسانية للتقدم.

واستعرض مجدي مراد وهبة، المسيرة الفكرية لوالده، معتبرًا إياه ظاهرة استثنائية وأيقونة للتنوير في العالم العربي، مشيرًا إلى انشغاله بقضايا العلمانية وإحياء فكر ابن رشد.

كما تناول أبرز مؤلفاته، من بينها «ملاك الحقيقة المطلقة» و«رباعية الديمقراطية»، إضافة إلى «المعجم الفلسفي» الذي يُعد من أهم المعاجم الفلسفية الحديثة في العالم العربي.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قرأ سامح فوزي، رسالة من مصطفى الفقي، أشاد فيها بدور مكتبة الإسكندرية في تكريم المفكرين، واصفًا إياها بالمنارة المضيئة ومركز الإشعاع الثقافي، ومطلقًا على مراد وهبة لقب «ابن رشد المعاصر».

وشهدت الجلسة الأولى، التي أدارها حلمي النمنم، مناقشات فكرية حول فلسفة مراد وهبة، حيث تناول المشاركون الفارق بين ثقافة الذاكرة القائمة على النقل والتلقين، وثقافة الإبداع القائمة على اكتشاف العلاقات الجديدة، مؤكدين أن التغيير بالعقل المبدع هو جوهر مشروعه الفكري.

كما ناقش المتحدثون قضايا الخطاب الفلسفي، والتنوير، والتسامح، وحرية التفكير، وتصحيح المفاهيم الملتبسة حول العلمانية، مؤكدين أن تكريم مراد وهبة هو تكريم لضمير العقل النقدي وإحياء لقيم الحرية الفكرية.

وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن المفكر الراحل، من إعداد إدارة الاستديو التلفزيوني بمكتبة الإسكندرية، واختُتمت بكلمة للفنان محمود حميدة، دعا خلالها الشباب إلى قراءة مقالات مراد وهبة، مؤكدًا أن الإنسان كائن مستقبلي عليه أن يتطلع دائمًا إلى الأمام.