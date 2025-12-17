الدفاع المدني بغزة: وفاة 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال نتيجة تداعيات المنخفض الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني – قطاع غزة محمود بصل، اليوم الأربعاء، إن المنخفضات الجوية أدت إلى انهيار أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل.

ونوه في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للدفاع المدني الفلسطيني بتطبيق «تلجرام»، أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرّضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين.

وأشار إلى غرق نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة بشكل كامل؛ نتيجة السيول ومياه الأمطار.

ولفت إلى تضرر وغرق جميع خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وذكر أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع.

وأضاف أن تداعيات هذه المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 17 مواطناً، من بينهم أربعة أطفال، نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني.

وجدّد دعوته العاجلة إلى العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وأكد أن «الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة»، مطالبًا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي.

وطالب بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار، وتوفير مساكن آمنة؛ تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.