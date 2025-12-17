انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية بدمياط

انطلقت صباح اليوم الأربعاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، وسط استعدادات مكثفة ورفع حالة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من كبار السن منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، حيث حرص المواطنون على التوافد المبكر على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم، في أجواء من التنظيم والانضباط.

وتُجرى الانتخابات داخل نطاق الدائرة الثانية التي تضم مراكز كفر سعد، وفارسكور، والزرقا، والسرو، من خلال 80 مركزًا انتخابيًا، و93 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 514 ألفًا و820 ناخبًا وناخبة.

من جهته، تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الانتخابات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء العملية الانتخابية وجاهزية اللجان مع فتح أبوابها أمام الناخبين، مؤكدا توافر جميع التجهيزات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية، من أماكن انتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وضمان انتظام التصويت.

كما شدد المحافظ على إزالة أي دعاية انتخابية بمحيط اللجان، ومتابعة جاهزية المدارس التي تضم مقارًا انتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، فضلًا عن تجهيز وتأمين مقر اللجنة العامة استعدادًا لأعمال الحصر العددي والفرز عقب غلق اللجان.

ودعا محافظ دمياط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية تمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وكانت اللجنة العامة بالدائرة الثانية بمحافظة دمياط قد أعلنت الحصر العددي الخاص بأصوات المرشحين، والذي أسفر عن عدم حسم أي مقعد من الجولة الأولى، لتتجه المنافسة إلى جولة الإعادة بين أربعة مرشحين.

وبحسب الحصر العددي، بلغ إجمالي عدد الأصوات بالدائرة الثانية 515 ألفًا و924 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الحضور 135 ألفًا و12 ناخبًا، فيما سجل عدد الأصوات الباطلة 5 آلاف و723 صوتًا، بينما وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 129 ألفًا و286 صوتًا.

وأسفرت النتائج عن حصول محمود نجيب مشعل على 45 ألفًا و364 صوتًا، يليه السيد الغيطاني مرشح حزب مستقبل وطن بـ32 ألفًا و223 صوتًا، ثم أبو المعاطي مصطفى بـ30 ألفًا و999 صوتًا، فيما حصل السيد أبو الجود على 21 ألفًا و951 صوتًا، لتتجه المنافسة بين المرشحين الأربعة إلى جولة الإعادة بالدائرة الثانية.