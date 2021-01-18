دراسة تظهر نجاحا مبدئيا لحملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أقل بصورة ملحوظة، وفقا لدراسة أجرتها شركة "كلاليت" للتأمين الصحي.

وقارنت الدراسة مجموعة من حوالي 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر.

وأضاف: "هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح".

وقال باليسر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم إجراء اختبارات خاصة، ولكن تمت "متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية".

وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس كورونا لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض.

وقال باليسر: "كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 % في المجموعة التي تلقت التطعيم عنها في المجموعة الأخرى".