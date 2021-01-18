غادة والي تفتتح اللقاء السنوي لقيادات المنظمات الدولية وممثلي الإعلام

تفتتح الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بعد غد الأربعاء، اللقاء السنوي لقيادات المنظمات الدولية وممثلي وسائل الإعلام، والذي يعقد لأول مرة هذا العام افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويديره مارتن نيسيركي مدير الإعلام بالأمم المتحدة.



وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان اليوم الاثنين، أنه يشارك في أعمال اللقاء كاي بيثكي مدير العلاقات الخارجية وبحوث السياسات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وصوفي بوطاود دي لا كومب مدير مكتب الإعلام والاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرهم.



وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن النقاط البارزة لعام 2021 في نشاط منظمات الأمم المتحدة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ومنها مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، ومكتب الأمم المتحدة المفوض السامي لشئون اللاجئين، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري.



ولفت البيان إلى أن الاجتماع سيناقش تأثير جائحة كورونا على نشاط وبرامج عمل المنظمات الدولية.