الإمارات: أكثر من 10 ملايين زيارة إلى إكسبو 2020 دبي

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن أعداد الزيارات لإكسبو 2020 دبي تواصل ارتفاعها لتبلغ 10 ملايين و188 ألفا و769 زيارة حتى اليوم الثلاثاء، فيما تجاوزت الزيارات الافتراضية 65 مليون زيارة.

ويأتي ذلك في أعقاب استضافة الحدث الدولي أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تقام خارج مدينة نيويورك، وحفلا غنائيا أحيته نخبة من نجوم البوب الكوري وسط ثقة كبيرة بتدابير السلامة الصارمة المتبعة في موقع الحدث الدولي.

وتحقق أسابيع الموضوعات في إكسبو 2020 دبي شعبية واسعة بفضل اشتمالها على مجموعة من المنتديات والحلقات النقاشية الجاذبة، بالإضافة إلى الفعاليات الممتعة التي يجري تنظيمها على أرض الحدث الدولي.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى انعقاد أسبوع الأهداف العالمية حتى 22 يناير الجاري بالتعاون مع الأمم المتحدة، لدعم أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الأهداف تقر بضرورة أن تتماشى الجهود الرامية للقضاء على الفقر وأنواع الحرمان الأخرى مع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم، والحد من انعدام المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب معالجة تغير المناخ والحفاظ على المحيطات والغابات.