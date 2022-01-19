انفجار على متن سفينة حربية هندية في مومباي يقتل 3 جنود

قالت وزارة الدفاع الهندية اليوم الثلاثاء، إن 3 جنود هنود قتلوا في انفجار على متن سفينة تابعة للبحرية بالقرب من مومباي.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث المؤسف وقع اليوم في حوض بناء للسفن البحرية في مومباي، وأدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد البحرية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أن الجنود الذين لقوا مصرعهم، ماتوا متأثرين بجروح نجمت عن انفجار في مقصورة داخلية على متن سفينة البحرية الهندية "رانفير".

وأضاف أنه بعد الانفجار، نجح أفراد الطاقم في السيطرة على الموقف على متن السفينة بسرعة كبيرة، وتجنبوا أضرار مادية أكبر. لم تضح أسباب الحادث على الفور.