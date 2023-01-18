سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين تسمم 44 طفل بمدرسة ابتدائي في الجيزة عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر.

تلقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة المركز بوصول عدد من الطلبة مصابين بحالة إعياء "تسمم".

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص تبين وصول 44 طالبا بإحدى المدارس الابتدائية الكائنة بدائرة المركز فى حالة إعياء، وعقب تلقيهم الإسعافات اللازمة تم خروجهم جميعاً دون حدوث ثمة تداعيات.

وباستكمال الفحص ومناقشة الطلاب وأهليتهم قرروا أنهم عقب انتهاء اليوم الدارسى وانصرافهم من المدرسة، قاموا بشراء مأكولات "مجهولة المصدر" من إحدى الباعة الجائلين بأحد الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة المشار إليها.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما كلٍ من (شخص، وزوجته، مقيمان بدائرة المركز) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (36 جوال من المقرمشات المُصنعة يدوياً دون اشتراطات صحية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما عليها من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة).

وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوالهما، وتم إرشادهم إلى ضبط (كميات من الأجولة من "المقرمشات" مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمى) داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وأقروا بتحصلهم عليها من مخلفات المصانع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.