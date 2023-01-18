المدعي العام الأوكراني يوجه بالتحقيق في ملابسات تحطم مروحية في كييف

وجه مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، جهاز الأمن الأوكراني للتحقيق في تحطم طائرة مروحية في منطقة بروفاري فى العاصمة (كييف)، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال ومسئولين كبار في وزارة الداخلية الأوكرانية.

وقال المدعي العام أندريه كوستين - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن "المحققون والخبراء يعملون حاليا في مكان الحادث، حيث يتم تنفيذ إجراءات تحقيق عاجلة، ونحن ندرس جميع السيناريوهات المحتملة لتحطم الطائرة".

وكانت مروحية أوكرانية قد سقطت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في بروفاري في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق اليوم.. وكان وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، ونائب وزير الداخلية يفهين ينين، ووزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية يوري لوبكوفيتش، من بين القتلى في تحطم المروحية.. وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، من بينهم 3 أطفال ، وأصيب 29 آخرون ، بينهم 15 طفلا جراء الحادث.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 330 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال أساسية في دونباس.. وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "القوات الروسية على هذا المحور قضت على ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا ودمرت عددا من المدرعة والمركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر (مستا-بي) وراجمة صواريخ (جراد)".

وأشار إلى مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوجانسك)، وتدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 83 مرة أمس، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقال يانوشيفيتش -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "لقد ضرب الروس منطقة خيرسون 83 مرة. وتعرضت الأقاليم السلمية لهجمات بالمدفعية ونظم إطلاق صواريخ متعددة وقذائف الهاون والدبابات والطائرات دون طيار".

في سياق آخر، أعلن القائم بأعمال رئيس لوجانسك، ليونيد باسيتشنيك، إطلاق سراح 30 جنديا روسيا في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع كييف، وسيعودون إلى لوجانسك قريبا.

وقال باسيتشنيك -عبر "تليجرام"، اليوم الأربعاء- إن "30 مدافعا عن منطقة لوجانسك، ممن أفرج عنهم خلال عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني في الـ8 من يناير، سيعودون إلى ديارهم".

وشدد على أن "الجنود الروس تعرضوا لشتى أنواع التعذيب في الأسر الأوكراني، وأنه تم علاجهم في موسكو، وسيتم إرسالهم إلى ديارهم"، مهنئا الأسرى المحررين بعودتهم سالمين، مبينا أن العمل جار لإطلاق سراح الأسرى الآخرين.