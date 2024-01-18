مدرب تنزانيا: لم أتوقع هذا السيناريو فشلت في مواجهة المغرب

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أعترف عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بفشل خطته التي وضعها في الحد وإيقاف خطورة منتخب المغرب.

وفازت المغرب على تنزانيا أمس الأربعاء بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال عمروش في تصريحات صحفية:" فشلت في خطة اللعب لمواجهة المغرب، لم نتوقع هذا السيناريو".

أضاف:" منتخب المغرب استحق الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث لديهم لاعبون أصحاب جودة عالية نجحوا في إحداث الفارق".

أكمل:" الأخطاء الفردية التي قمنا بارتكابها خلال المباراة والإصابات لم تخدمنا في مقارعة المغرب".

أتم:" أحاول أن أكون متفائلًا بتصحيح الأخطاء في المباراتين القادمتين الأمر لن يكون سهلًا ولكن لا تزال أمامنا الفرصة للتأهل".

ويلتقي المنتخب التنزاني نظيره الزامبي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.