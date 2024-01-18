قطر: أدوية الرهائن الإسرائيليين وصلت إلى قطاع غزة

وصلت أدوية إلى قطاع غزة وهي في طريقها إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.

وفي الساعات القليلة الماضية، تم نقل الأدوية وإمدادات المساعدات للسكان المدنيين والرهائن إلى القطاع الساحلي المغلق ، حسبما أعلن المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري على منصة إكس (تويتر سابقا) مساء الأربعاء.

وكانت قطر قد توسطت بين إسرائيل وحماس لتمكين تسليم الإمدادات الطبية.

وفي أعقاب الاتفاق، وصلت المساعدات في البداية إلى مصر أمس الأربعاء، وبحسب ما نشر في وسائل إعلام، نقلت البضائع في وقت لاحق إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي لتفتيشها. ثم أعيدت إلى مصر ومنها إلى غزة.