أعلن النائب هاني خضر، عن تقديمه «بيانا عاجلا» إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لمناقشته في الجلسة العامة المقبلة، حول أسباب تكرار الكوارث على الطريق الإقليمي، بعد حادث أشمون الذي أودى بحياة 19 فتاة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن حادث أشمون ليس الأول من نوعه، معقبا: «نحن نقدر دور الدولة وكان زمانا ممكن نكون في كوارث أكبر من كدا بكثر؛ لأن الطريق كان مدمرا جدا، لكن هذه ليست أول حادثة دي الحادثة مثلا ممكن رقم 50 حتى».

وطالب الحكومة بضرورة أن يكون هناك «التفات أكثر» لتحذيرات أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنهم سبق وقدموا طلبات إحاطة حول الطريق.

وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الشركة المنفذة لأعمال الصيانة، قائلا: «للأسف الطريق يعتبر ليس تحت ولاية هيئة الطرق لأن تم إسناده إلى شركة أوراسكوم التي تقوم به، ونحن نطالب برقابة أكثر على الشركة».

واقترح كحل عاجل أن يتم تحويل الطريق إلى اتجاه واحد فقط لمنع وقوع المزيد من الحوادث، قائلا: «الطرق الآن خطر، بعد حادث أشمون حدثت حادثة أخرى وفي صباح السبت حادثة أخرى، ومتوقع غدا وكل يوم حادثة؛ لأن المشاكل الأساسية السبب في الحوادث لم تعالج إلى الآن».

وشهدت محافظة المنوفية، صباح أمس الجمعة، حادثًا مروعًا أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة نقل «تريلا» بميكروباص كان يقل مجموعة من الفتيات العاملات في جني محصول العنب.



