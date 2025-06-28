عمرو أديب يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الطريق الإقليمي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الطريق الإقليمي في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع بنطاق محافظة المنوفية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه يجب معرفة ماذا حدث للطريق وهو حديث نسبيًّا حيث تم تسلمه قبل ثماني سنوات، وبالتالي ما الذي أوصله إلى هذه الحالة.

وأشار إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتسم بالطرق والكباري ومشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى توجيهات الرئيس بالبحث في صيانة الطرق وسرعة الانتهاء منها.

وشدد على أن حادثة الطريق الإقليمي تتسم بأنها حادثة كاشفة حيث أعقبها الكثير من الشكاوى من طرق مختلفة تشهد الكثير من الحوادث.

ونوه بأنه من المتفهم أنه كان من المطلوب سرعة الإنجاز في مشروعات الطرق، لكن يبدو أن هناك أشياء خاطئة حدثت في بعضٍ من مثل هذه الأمور، معتبرًا أن هناك مشكلة تكمن في أن من ينفذ هذه الطرق هو من يتسلمها ومن الواضح أن هناك مشكلات.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.