المسيحيون في إسرائيل يصفون خطط السيطرة على مدينة غزة بـ«حكم الإعدام»

أصدر القادة المسيحيون في القدس تحذيرا عاجلا بشأن التداعيات المدمرة لخطة الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.

وأعربت رسالة مشتركة صادرة عن البطريركية اليونانية الارثدوكسية والبطريركية اللاتينية في القدس عن قلق بالغ بشأن الإجلاء المقبل للمدينة، التي تكتظ بمئات الآلاف من المدنيين.

وكانت كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية وكنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، وكلاهما في مدينة غزة، ملجأ للمئات من المدنيين-بما فيهم الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من إعاقات- منذ بداية الحرب منذ نحو عامين.

وجاء في بيان قادة الكنيستين "الكثيرون ممن لجأوا إلى أسوار المجمعات يشعرون بالضعف وسوء التغذية بسبب صعاب الأشهر الأخيرة"، وأضاف البيان "مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب لن يكون أقل من حكم الإعدام".

ولهذا السبب، قرر رجال الدين والراهبات "البقاء والاستمرار في رعاية المتواجدين في هذه المنشآت".

وقال رجال الدين "حان وقت إنهاء هذه الدوامة من العنف وإنهاء الحرب وتغليب المصلحة العامة للأفراد".