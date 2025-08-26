الموفد الأمريكي باراك: حكومة لبنان ستقدّم خطّة حول كيفيّة نزع سلاح حزب الله

أفاد الموفد الأمريكي توم باراك، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى لبنان مزدهراً وأن "يتم نزع السلاح، والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للإزدهار".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن باراك قوله، عقب لقائه والوفد الأمريكي اليوم رئيس جمهوريّة لبنان جوزاف عون في قصر بعبدا: "في 31 أغسطس الجاري ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح".

وأوضح باراك، أنّ "الحكومة اللبنانية ستقدّم اقتراحها أو خطّتها في الأيّام المقبلة حول كيفيّة نزع سلاح "حزب الله"، وعندها ستقابلها إسرائيل باقتراح حول الانسحاب من النّقاط الخمس والحدود".

وتابع: "لا مصلحة للرئيس السوري أحمد الشرع في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه ".

وقال: "سنأتي بدول الخليج للمساهمة في المنطقة الاقتصاديّة جنوباً وسننزع أيضاً القلق الإسرائيلي واتّفاقية السلام مع إسرائيل هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام".

وأضاف: "أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا وإسرائيل تقول إنّها مسرورة من الإنسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان".

بدورها، قالت الموفدة الأمريكيّة مورجان أورتاجوس، إن "إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدماً في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها".

وأكد الوفد الأمريكي، أنه عقد اجتماعاً "مثمراً مع الرئيس عون، وأن الولايات المتّحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني ولبنان الآمن والمزدهر".

وتابع، "المهمّ أن ندعم القرارات الشجاعة من خلال تعزيز الجيش اللبناني لضمان الأمن كما تعزيز الإصلاحات الماليّة لتحصين لبنان ومستمرّون في الضغط للحصول على الدعم لما اختاره لبنان".

ولفت إلى أن "أجندة حزب الله ليست للبنان والشعب اللبناني يريد مستقبلاً أفضل وإيران في وضع ضعيف ولا تنوي الخير وقدراتها باتت أقلّ والسعوديّة تتحدّث عن أن يكون لديها يوماً ما علاقة مع إسرائيل وعندما يتمّ نزع سلاح الحزب سيكون هناك حديث مع إسرائيل".

وأكد الوفد، أنه "إذا قام لبنان بجهد لنزع سلاح حزب الله فسنكون هنا لمساعدته والكونجرس ينظر إلى لبنان بطريقة مختلفة وإذا استمرّ على هذا الطريق سيكون لديه فرص".