بطريركيتا القدس تطالبان بإنهاء حرب إسرائيل المدمرة والعبثية على غزة

• بيان مشترك لبطريركيتي الروم الأرثوذكس واللاتينية في مدينة القدس قالتا فيه إن احتلال مدينة غزة "سيفتح أبواب الجحيم" على الفلسطينيين..

طالبت بطريركيتا الروم الأرثوذكس واللاتينية في مدينة القدس، الثلاثاء، المجتمع الدولي بإنهاء الحرب "العبثية والمدمرة" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالتا في بيان مشترك وصل الأناضول: "قبل بضعة أسابيع، أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها بالسيطرة على مدينة غزة، وخلال الأيام الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام مرارًا عن تعبئة عسكرية ضخمة واستعدادات لهجوم (إسرائيلي) وشيك".

وأضافتا أن "مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون حيث تقع أيضًا كنائسنا، سيتمّ إجلاؤهم ونقلهم إلى جنوب القطاع".

وأوضحتا أن "أبواب الجحيم (الإسرائيلي) ستُفتح، والتقارير الواردة من الميدان تشير إلى أن هذه العملية ليست مجرد تهديد، بل حقيقة يجري تنفيذها بالفعل".

وفي 8 أغسطس الجاري، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

في السياق، قالت بطريركيتا القدس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، أصبح مجمع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس، ومُجمَّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، ملاذًا لمئات المدنيين (الهاربين من القصف الإسرائيلي)، من بينهم كبار سن ونساء وأطفال".

وبشأن تهجير الفلسطينيين، قالت بطريركيتا القدس: "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل قائم على تشريد الفلسطينيين أو الانتقام منهم، ولا يوجد أي مبرّر للتهجير الجماعي المتعمّد والقسري للمدنيين".

وأردفتا: "يجب على الأقوياء احترام جميع الشعوب، خاصة حقّها في العيش على أرضها، ولا يجوز لأحد أن يُجبرها على المنفى القسري".

كما طالبتا "المجتمع الدولي أن يتحرّك لإنهاء هذه الحرب العبثيّة والمدمرة، ولعودة المفقودين والرهائن الإسرائيليين".

ومنتصف يوليو الماضي، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة "العائلة المقدسة" بمدينة غزة، ما أسفر حينها عن قتيلين مسيحيين وعدة إصابات وفق بيان متحدث الدفاع المدني بالقطاع محمود بصل.

وأشار بصل إلى أن الكنيسة المستهدفة تضم نحو 400 نازح من المسيحيين لجؤوا إليها بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 62 ألفا و819 شهيدا و158 ألفا و629 مصابا.