58 فيلما و30 دولة تتنافس على جوائز الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن غلق باب التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025 .



وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان: "قائمة أفلام المهرجان تضم عددا كبيرا من أفلام العرض العالمي الأول سواء داخل المسابقات والجوائز الخاصة التي يمنحها المهرجان ومسابقة الفيلم السياحي التي تم استحداثها هذا العام والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم البيئة والمناخ".

وذكر أنه خلال فعاليات المهرجان ستعلن جوائز المرحلة الأولى لمنصة السيناريو التي أطلقتها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بالتعاون مع المهرجان في احتفالية كبرى تخصص لهذا الشأن بحضور عدد من المنتجين الذين سيتولون تنفيذ السيناريوهات الفائزة.

من جانبها كشفت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة وصل عددها إلي 600 فيلم طويل وقصير تمت تصفيتها عن طريق لجنة المشاهدة إلي 58 فيلما من 30 دولة عربية وأجنبية منها روسيا وألمانيا و أوزبكستان وبولندا و كازاخستان وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبحرين والإمارات والسعودية والأردن والمغرب وفلسطين وإيطاليا أرمينيا والمكسيك وكمبوديا وفرنسا والعراق والصين ولبنان إلى جانب المشاركة المصرية فى جميع أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة.

وأضافت أن المهرجان سيخصص ضمن فعالياته عددا من الورش والماستر كلاس لنجوم وصناع السينما المصرية والعالمية، موضحة أن عروض المهرجان وفعالياته ستمتد إلى قصر ثقافة الغردقة الذي سيستضيف عروض أفلام مسابقات المهرجان إلى جانب بعضا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم والماستر كلاس لكبار النجوم والسينمائيين.