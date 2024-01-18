ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الباكستانية على إيران إلى 9 أشخاص

قتلت غارات جوية باكستانية على إيران، صباح الخميس، أربعة أطفال وثلاث نساء، حسبما قال مسئول محلي للتلفزيون الإيراني الرسمي، بينما تم الإعلان في وقت لاحق عن مقتل تسعة أشخاص.

وجاءت الضربات في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد أن شنت إيران ضربات على باكستان ليلة الثلاثاء، مما أدى إلى زيادة التوترات بين إسلام أباد وطهران.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، يأتي ذلك أيضًا وسط الحرب في قطاع غزة مما أدى إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الباكستانية نفذت ضربات انتقامية على مسلحين داخل إيران. وجاءت الضربات في أعقاب مقتل طفلين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية: «نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية شديدة التنسيق والمحددة الهدف ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعة سيستان أو بلوشستان بإيران».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الخميس، أن عدة انفجارات سُمعت بالقرب من مدينة سارافان القريبة من الحدود بين إيران وباكستان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن نائب حاكم مقاطعة سيستان وبلوشستان، علي رضا مرهمتي، قوله إن السلطات تجري تحقيقا.

وتنشط عدة جماعات متمردة في إيران وباكستان، بما في ذلك جماعة جيش العدل الانفصالية السنية التي استهدفتها طهران في هجومها قبل أقل من يومين. ولهم جميعا هدف مشترك وهو استقلال بلوشستان للمناطق العرقية البلوشية في أفغانستان وإيران وباكستان.