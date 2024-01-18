 محافظ أسوان يتابع ميدانيا مشروعات حياة كريمة بقرية فارس بكوم إمبو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ أسوان يتابع ميدانيا مشروعات حياة كريمة بقرية فارس بكوم إمبو

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 10:31 ص

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، حزمة من المشروعات التى انتهت وجارى تنفيذها داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتي تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

وزار المحافظ، محطة معالجة الصرف الصحى، ونقطة الإسعاف، وسكن كريم، والمركز التكنولوجي لمجمع خدمات المواطنين، وموزع الكهرباء.

وخلال الجولة شدد المحافظ، على الإلتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بالقطاعات كافة، وتلافي كل الملاحظات التي يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول، مؤكداً أنه لن يتسامح أو يتهاون بأى التأخير، كما يتم إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء فى دخولها التشغيل التجريبى لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وحتى يجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الخدمات النموذجية والحضارية على الوجه الأكمل.

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