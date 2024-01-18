محمد صبحي: منتخب غانا مطالب باحترامنا

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تحدث محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني عن المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام النجوم السوداء منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف ملعب فيليكس هوفويتى بوانيى في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس مباراة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وصرح صبحي لبرنامج اللعيب الذي يذاع على قناة (MBC) مصر:" منتخب غانا طول عمره فريق قوي على مدار تاريخه ولكننا أيضًا نملك منتخبًا قويًا".

أضاف:" بالتركيز والعزيمة والإصرار قادرين على تحقيق الفوز ليس على غانا فقط بل في كل مباريات البطولة".

أكمل:" منتخب مصر يحترم كل المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا وأي منتخب نواجهه".

أتم:" منتخب غانا عليه أيضًا احترام منتخب مصر مثلما نقدرهم ونحترمهم".