حماس تطالب بعزل وزير فلسطيني من الحكومة بعد وصفه الحركة بالإرهابية

قالت حركة المقاومة «حماس»، إن «القوى والفصائل الفلسطينية تدين بأشد العبارات التصريحات الخارجة عن الإجماع الوطني، التي أدلى بها وزير الشئون الاجتماعية أحمد مجدلاني لقناة (العربية)، والتي وصف فيها الحركة بالإرهابية».

وأضافت في بيان لها، صباح الخميس، أن «هذه التصريحات غير وطنية، وتمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، وهي صك مجاني لخدمة الاحتلال وأجندته الهادفة لضرب الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني؛ الذي يواجه حرب الإبادة والتنكيل في غزة والضفة».

وطالبت الحركة في بيانها بمحاسبة الوزير مجدلاني على هذه التصريحات «المشينة»، وعزله من الحكومة ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلة إنها تعتبره «شخصية خارجة عن الصف الوطني».

وشددت على أن «حركة حماس هي مكون رئيس من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي حركة تحرر وطني تقوم بواجباتها ومسئولياتها الوطنية في مواجهة الاحتلال، وتتصدى إلى جانب فصائل الشعب الفلسطيني لإرهاب الاحتلال وإجرامه وحربه العدوانية، وتمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس».

وفي تصريحات لقناة «الحدث العربية»، وصف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، حركة حماس بأنها «منظمة إرهابية».

وقال مجدلاني، وهو وزير الشئون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية: »حماس منظمة إرهابية بشكلها الحالي وبرنامجها الحالي وخطابها السياسي الحالي، وقد تكون جزءاً من الحل في حال تخلت عن المقاومة المسلحة».

وتحدث مجدلاني عن مقاربة جديدة مطلوبة من حماس في المرحلة المقبلة، موضحًا أنها «تعتمد على الحل المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».