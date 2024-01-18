 وزير العدل يشهد أداء اليمين للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقاري - بوابة الشروق
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وزير العدل يشهد أداء اليمين للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقاري

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 3:08 م

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم نقلهم وندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق واستمرار تقديمها للمواطنين في سهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.

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