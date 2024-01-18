رئيس جامعة بنها يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم.

وأجرى رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، المرور على لجان الامتحانات وتفقد امتحانات طلاب الدراسات العليا، والبرامج للفرق المختلفة، واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما استمع رئيس الجامعة، لبعض الطلاب حول ملائمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة.

وأكد حسن انضباط العملية الامتحانية، منذ بدئها بكليات الجامعة، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كل سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.