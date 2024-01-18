إحالة أوراق متهم بقتل صديقه وسرقته في الإسكندرية للمفتي

أحالت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، اليوم الخميس، أوراق "ع.ا.ا"، موظف بالمعاش، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد من شهر فبراير القادم موعدا للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "هـ.ع.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات كرموز.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل الشقة محل سكنه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم والمجني عليه، تربطهما علاقة صداقة، وطلب الأخير من الأول الانتقال ليمكث رفقته في الشقة محل الحادث.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه وبتاريخ الواقعة وعلى أثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة "مطرقة حديدية" كال له بها عدة ضربات في الرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصة به، وتركه في الشقة، وغادرها حتى لا ينكشف أمره.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتشكيل فريق بحث جنائي وتتبع تحركات المتهم، تم التوصل لهويته، وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته بالتحريات أقر بارتكابه الحادث، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم، فتم تحريزه، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: شامل عثمان العيسوي، وياسر نصر صديق، وسكرتير الدائرة القضائية، ممدوح رفعت.