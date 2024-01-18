وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 32 ألف 456 طالب، أدوا امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، في 158 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح علي عبد الرؤوف، في بيان له اليوم، أنه تابع سير امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، كما تفقد لجنة علي مشرفة الإعدادية بدمياط، واطمئن على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عبد الرؤوف أن هناك تعليمات مشددة طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بالعمل على توفير الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، ومنع اصطحاب التليفون المحمول تماماً، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يومياً من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما وجه وكيل الوزارة بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قبل السادة الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.