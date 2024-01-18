تراكم الثلوج يغلق ثلاث طرق رئيسية في غرب ألمانيا

شهدت مناطق في غرب ألمانيا تراكما كثيفا للثلوج مما أدى إلى غلق ثلاث طرق سريعة رئيسية في ولاية هيسة يوم الأربعاء حيث علقت شاحنات في الثلوج الكثيفة.

وأدت الشاحنات العالقة إلى اختناقات مرورية امتدت لعدة كيلومترات شمال شرق فرانكفورت، مما تسبب في تقطع السبل بالعديد من السائقين. وبالإضافة إلى مركبات صيانة الطرق، تم نشر الصليب الأحمر لتوفير بطانيات ومشروبات ساخنة للسائقين، وفقا لمتحدث باسم الشرطة. .



وأعاقت العديد من الشاحنات الحركة لأنها إما لم تتمكن من متابعة رحلتها بسبب الظروف الشتوية أو انزلقت عبر الطريق في بعض الحالات. وجعل هذا من الصعب أكثر إزالة العوائق.

وتم أيضا استدعاء خدمات المساعدة الفنية والجر لدفع أو قطر الشاحنات. ومع ذلك، كان من الصعب الوصول إلى المناطق المتأثرة، حيث جعلت الثلوج من الصعب على السائقين الآخرين فتح ممرات للإنقاذ.