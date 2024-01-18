لافروف: روسيا تستهدف التخلص من اعتماد الاقتصاد الروسي على الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في المؤتمر الصحفي السنوي حول نتائج السياسة الخارجية الرئيسية الروسية لعام 2023، إن هدف روسيا في عام 2024 هو التخلص من أي اعتماد على الغرب في الاقتصاد أو سلاسل التوريد.

وأضاف لافروف "المهمة المطروحة الآن هي التخلص من الاعتماد على سلاسل الإنتاج أو التمويل أو الخدمات المصرفية أو سلاسل التوريد التي يسيطر عليها أو تتأثر بشدة بنظرائنا الغربيين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لافروف إن الحكومة الروسية تعمل بدأب على تنفيذ "خطط ملموسة" في التنمية المحلية.

وأضاف لافروف "اجتمع الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين] مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين [لمناقشة] ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا في جميع الجوانب وسط السياسة العدوانية وغير القانونية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأتباعها".

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي إن العلاقات بين روسيا والصين تشهد أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان.

وأضاف لافروف، في المؤتمر الصحفي، "أنا متأكد من أنكم على علم بتقييماتنا لتطور العلاقات مع الصين. إنها أسرع اقتصاد نموا، إلى جانب الاقتصاد الهندي. وتشهد العلاقات مع الصين أفضل فترة في تاريخها الذي يمتد لقرون من الزمان".

وأشار لافروف إلى أنه "من المهم بشكل خاص بالنسبة لنا أن شي جين بينج توجه في اول زيارة رسمية له إلى موسكو في مارس 2023 بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "وبدوره، زار [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين الصين في أكتوبر الماضي للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي".

وأشار لافروف أيضا إلى التطور التدريجي لعلاقات التعاون المميزة بشكل خاص مع الهند.

وقال لافروف "هنا أيضا، يوجد حوار منتظم على أعلى مستوى، على غرار وزاراتي الخارجية".