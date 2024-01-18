 محافظ بني سويف يطالب مسئولي شركة الغاز بإعادة رصف طريق إهناسيا - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 1:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ بني سويف يطالب مسئولي شركة الغاز بإعادة رصف طريق إهناسيا

حازم الخولي:
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 1:32 م

طالب أهالي مركز إهناسيا، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة إعادة رصف جزء من الطريق الواصل بين إهناسيا وبني سويف، حيث كان به أعمال توصيل غاز.

وحسب الشكوى، فإن حالة الطريق حاليًا تعوق حركة السير؛ نظرا لوجود قطوع طولية وعرضية في الجزء المذكور من الطريق الرابط بين مركزي إهناسيا وبني سويف.

يأتي ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ أسبوعياً؛ لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والتوجيه بالحلول وسرعة تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، حضر اللقاء كلً من مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة إهناسيا.

وحضر من شركة طاقة لغاز بني سويف، المهندس محمود فاروق مدير قسم الطوارئ، والمهندس محمد زكريا شركة طاقة للغاز.

كما كلف المحافظ، مسئولي شركة طاقة للغاز، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، باتخاذ ما يلزم لسرعة رد الشيء لأصله وإعادة الرصف، حيث أوضح مسئولو الشركة، أن الجزء المتبقي من الطريق لا يزيد عن 3 كيلومترات، وهي المسافة الواقعة بين قرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف وإهناسيا المدينة، خاصة بعد ما تم الانتهاء من أعمال رد الشيء لأصله بطول 10 كيلومترات من الطريق الواصل بين المركزين، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من إعادة رصف الجزء في غضون شهر من الآن، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية من الطرق والوحدة المحلية.
التتبع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك