قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق للمرة الأولى في تاريخها خلال عام 2024، لتتجاوز 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية؛ بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن 2023.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» أن هذا الإنجاز يُترجم إلى زيادة في العملة الأجنبية؛ تساهم في شراء الاحتياجات الأساسية وتمويل مشروعات التنمية، مشيرا إلى تصدير الدولة الفائض من المحاصيل عن احتياجات السوق المحلي.

ونوه إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح للعام الرابع على التوالي، والمركز الأول في تصدير الفراولة، مشددا: «لا نصدر إلا السلع التي يوجد بها فائض عن الاحتياج، أما السلع التي يحتاجها السوق المحلي لا نصدرها».

وأضاف أن الزراعة تسهم بـ 15% من إجمالي الناتج القومي المصري، موضحا أنها القطاع الأكبر في استيعاب العمالة في الدولة، والمصدر الأساسي للمواد الخام لكثير من الصناعات.