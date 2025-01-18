وزير الخارجية: وقعنا على إعلان مشترك للشراكة الشاملة بين مصر ونيجيريا

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر ونيجيريا تعتزمان تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الزراعة وإدارة الموارد المائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري، مساء السبت، أن «تلك المشروعات ستنفذ في إطار الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين، أو القطاع العام الحكومي، أو شراكة مشتركة بين القطاعين».

وأكمل: «هناك أفكار كثيرة ومشروعات محددة سيتم البدء بتنفيذها، وهناك إمكانات هائلة لزراعة الأقماح وفول الصويا والأرز وغيرها من المنتجات المهمة».

ولفت إلى أن هناك خبرات متراكمة لدى وزارة الري المصرية بشأن إدارة الموارد المائية، مؤكدًا الحرص على تبادل التجارب وأفضل الممارسات لإدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن «وفرة الموارد المائية بنيجيريا والأراضي الزراعية المغمورة بالمياه، بمثابة فرصة كبيرة لاستفادة الشركات المصرية من خلال الزراعة والاستزراع السمكي ومشروعات مختلفة».

وذكر أن البلدين حريصتان على تطوير العلاقات وترفيعها، مستشهدًا بالتوقيع منذ قليل على اتفاقيتين مهمتين، الأولى خاصة بإعلان مشترك للشراكة الشاملة بين مصر ونيجيريا، وتطويرها في مجالات مختلفة، والثانية مرتبطة بالإعفاء المتبادل لجوازات السفر الدبلوماسية بشرط الحصول على الفيزا.

وأكمل: «نؤكد العزم على التعاون مع أشقائنا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الشراكة الشاملة، وترجمته إلى برامج ومشروعات ملموسة تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرفاهية والتقدم والرخاء».