صندوق تطوير التعليم: نقدم دورات ريادة الأعمال لكبار السن الراغبين في إدارة مشاريعهم

قالت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن الهدف من تأسيس الصندوق هو خلق ابتكارات تعليمية، واختبارها حتى تصل لمرحلة النضج، بهدف تسليمها للجهات المختصة بتعميمها على مستوى الدولة.

وأضافت خلال تصريحات على برنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق منذ تأسيسه في 2004 وحتى اليوم، عمل على خلق ابتكارات تعليمية بنماذج جديدة، لمواجهة بعض المشكلات، أو لسد احتياجات التنمية والاقتصاد المصري.

وتابعت أن الصندوق ساهم على مدار أكثر من 20عامًا في خلق الابتكارات التعليمية، ومنها مدارس النيل والمساهمة في تاسيس بعض الجامعات الجديدة، مثل الجامعتين التكنولوجية الجديدة، والمصرية للتعليم الإلكتروني وغيرهم.

وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعضوية كل الوزراء المختصين بالتنمية البشرية، كوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والمالية، والتنمية، وغيرهم.

ولفتت إلى أن الصندوق يخدم جميع شرائح المجتمع من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يعمل بنظام المتتالية، بداية من الطفولة المبكرة بمشاريع روضات الجيل ألفا، ومهارات القرن الـ21 و معاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ-KOSEN)، للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وحتى دورات ريادة الأعمال لكبار السن الراغبين في إدارة مشاريعهم الخاصة.

وأشارت إلى حاجتهم لتعديل قانون التعليم الموحد لصالح معاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ-KOSEN)، التي تعتبر نموذجًا يابانيا، ويعمل خريجوها كوسيط بين خريج التعليم الفني وخريج الهندسة، لافتة إلى أنها تحتوي على 4 تخصصات، هي الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة الخضراء، والميكاترونكس، والميكرو إلكترونكس، وتضم 48 طالبًا .

ويُذكر أن كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبلا الأسبوع الماضي يوهي ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، خلال زيارته الرسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا». وجرت الزيارة بحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، والدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلي السفارة اليابانية و«جايكا» وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وشركاء الصناعة.