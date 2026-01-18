أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان بالدوحة تطوير التعاون الاقتصادي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه بحث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور الدوحة حاليا، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وكندا.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بحثت اليوم مع رئيس وزراء كندا مارك كارني سبل تطوير تعاوننا على المستوى التجاري والاقتصادي، حيث ناقشنا التطلعات المشتركة نحو توسيع الفرص الاستثمارية المتبادلة بما يعزز شراكتنا الاستراتيجية في المجالات الحيوية، واستعرضنا المستجدات الدولية والإقليمية وجهود بلدينا إزاء ذلك".

ووصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الدوحة أمس السبت في زيارة دولة إلى قطر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الكندي والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، وسفير كندا لدى الدوحة كريم مرقص.