الأحد 18 يناير 2026 9:52 ص
جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ الباليستي العملاق هيونمو-5

سول-د ب أ
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 9:30 ص

بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صاروخ "هيونمو-5" الباليستي عالي القوة، حسبما قالت مصادر عسكرية اليوم الأحد، في حين دعا وزير الدفاع آن جيو-باك إلى إيجاد "توازن رعب" لمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن هذا الصاروخ الباليستي أرض-أرض، الملقب بالصاروخ "الوحش" بسبب حجمه، مصمم لضرب التحصينات تحت الأرض، ويعد عنصراً أساسياً في خطة كوريا الجنوبية لردع أي هجوم كوري شمالي كبير، والرد عليه عند الضرورة.

وكثفت كوريا الجنوبية جهودها لتعزيز قدراتها الهجومية التقليدية في سعيها لتقوية الردع ضد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ودعا آن، إلى تعزيز ترسانة كوريا الجنوبية الهجومية ردا على التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وقال آن، في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء في أكتوبر من العام الماضي: "بما أن كوريا الجنوبية لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية، كونها دولة موقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنني أؤمن بشدة بضرورة امتلاك عدد كبير من صواريخ هيونمو-5 العملاقة لتحقيق توازن الترهيب".

وأشار إلى أن الإنتاج الضخم قد بدأ بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن صاروخ هيونمو-5 لأول مرة في احتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، إلا أن التفاصيل ظلت سرية إلى حد كبير نظرًا لحساسيتها الاستراتيجية. ويخطط الجيش لنشر ما يصل إلى مئات الصواريخ المتطورة، بما في ذلك هيونمو-5، إلى جانب نسخ مطورة قيد التطوير حاليا.

