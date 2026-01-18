محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة واحتواء تداعياتها حال حدوثها، مع الاستعداد المبكر للتفاعل الإيجابي مع احتمالية سقوط السيول والأمطار، بما يسهم بشكل مباشر في توجيه العناصر الرئيسية للأماكن التي تشهد أزمات على أرض الواقع.

كما شدد المحافظ في بيان اليوم الأحد، على تصنيف نوعية الأزمة، وتصوير حجم الأضرار، والتعريف بالبدائل للتدخل وحل أي أزمة حال وقوع السيول أو الأمطار، بهدف الحد من تداعياتها فور حدوثها وتخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هذا يتكامل مع أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات وفق رؤية استباقية واضحة ترتكز على التحرك المبكر والعمل الميداني والتنسيق المشترك؛ بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات وتقليل التعطيل لمسيرة الحياة اليومية، وذلك أثناء ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي.

وشدد المحافظ، على أهمية استكمال تنفيذ الحملات المستمرة لإزالة التعديات وتطهير جميع المجاري المائية ومخرات السيول، والتأكيد على جاهزيتها لاستيعاب أي كميات مياه محتملة، بإجمالي 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة، و14 حاجزا ترابيا، و22 بحيرة صناعية، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، لا سيما في المناطق الساخنة.