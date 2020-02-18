انتحار سمكري سيارات لمروره بضائقة نفسية في الإسكندرية

عصام عامر:

تخلص سمكرى سيارات في الإسكندرية، يدعى، "م.م.ح" 50 عاما، اليوم الاثنين، من حياته بتناول كمية كبيرة من عقار معالج للاكتئاب، حيث تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وفارق الحياة.

تلقى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد وصول مُسِن إلى المستشفى الميري الجامعي، وفارق الحياة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إثر تناول مادة غير معلومة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى المستشفى، وسؤال شقيق المتوفي ويدعى "ع.م.ح" عن أسباب الوفاة، وعما إذا كان يتهم أحدًا من عدمه، أقر بأن شقيقه تناول كميات مفرطة من عقار يعالج الإكتئاب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب التي أودت بحياته، مؤكدأ أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي ويعالج منه منذ فترة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، ونقل الجثة لثلاجة المشرحة لمعرفة سبب الوفاه، والتصريح بدفنها، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.