المرصد السوري: تركيا وفصائل موالية تقصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا وفصائل سورية موالية لها قصفت مواقع انتشار القوات الكردية في الشمال السوري، فيما يبدو تمهيدا "لأمر ما".

وذكر المرصد السوري - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن القصف المدفعي تجدد على قرى (تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه) شمالي محافظة حلب، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف المرصد "أن أنقرة والفصائل الموالية لها تريد استفزاز الأكراد على ما يبدو، لكن لم يتضح الهدف من وراء هذا الأمر، موضحا أن فصائل سورية حاولت قبل أيام التقدم إلى المناطق الكردية، لكن محاولتها باءت بالفشل".

واعتبر أن القصف الذي تشنه القوات التركية والفصائل الموالية لها على المناطق الكردية عشوائي ويستهدف النازحين من عفرين، الذين هجرتهم عملية تركية سابقة قبل عامين.

وكان الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة قد قصفت، أمس الأول الأحد، قرى ناحية شرا ومناطق الشهباء وتل رفعت والشيخ هلال وشيخ عيسى ومرعناز ومنغ ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة وصوغانكة في ريف حلب الشمالي.. وجاءت هذه التحركات العسكرية التركية على الرغم من الاتفاقات التي أبرمتها أنقرة مع واشنطن وموسكو بخصوص شمالي سوريا قبل أشهر.