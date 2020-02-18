تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية تبدأ في تمام الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة شهر كامل؛ لإزالة كوبري الحلمية وإنشاء كوبري جديد بواقع 3 حارات.

كما عينت إدارة المرور الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة، وتسيير حركة المرور، على أن يسلك القادم من مناطق كوبري التجنيد وميدان بن الحكم تجاه ميدان المطرية، يمينا شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية، فيسارا شارع متحف المطرية فكوبري النعام فشارع الرشاد، فيسارا شارع منية مطر، فيمينا شارع ترعة الجبل، فيمينا شارع الحرية تجاه المطرية، ويسارا شارع سليم فيمينا كوبري سنان، فيمينا شارع الزيتون فيمينا شارع ترعة الجبل تجاة ميدان المطرية أو يسارا شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

أمّا القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان بن الحكم وكوبري التجنيد عليه أن يسلك يمينا شارع المطرية فشارع السواح فكوبري الطاهرة.